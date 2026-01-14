В Омске маршрутка сбила трех девушек на переходе

Пешеходам потребовалась медицинская помощь.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня около 12:25 на проспекте Мира в Советском округе Омска маршрутка № 272 сбила трех девушек на пешеходном переходе.

Как сообщили в полиции, микроавтобусом управлял 60-летний мужчина. Девушки, 19 и 20 лет, переходили дорогу на зеленый свет. В результате наезда маршрутки всем трем понадобилась медицинская помощь.

– В результате аварии пострадавшие с предварительно диагностированными легкими телесными повреждениями доставлены бригадой скорой медицинской помощи в учреждение здравоохранения, – добавили в прокуратуре, которая начала проверку по факту инцидента.

Фото: t.me/omsk_police

В момент аварии в салоне маршрутки находилось 8 пассажиров. Они не пострадали.