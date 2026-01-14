Омск-Информ
·Происшествия

В Омске пассажирский автобус проехал на красный свет

Собственник автобуса является злостным нарушителем: его водители игнорируют правила.

На улице Красный Путь в центре Омска камеры фотовидеофиксации зарегистрировали движение пассажирского автобуса на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД. Водителя не смутил тот факт, что пешеходы уже начали движение, он просто их объехал.

– Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ, предусматривающем штраф в размере 7,5 тыс. рублей, – сообщили госавтоинспекторы.

В 2025 году собственнику автобуса было отправлено 17 сообщений о нарушении ПДД, три из которых за повторный проезд на красный сигнал светофора, девять – за неостановку перед стоп-линией и другие.

Инспекторы запланировали профилактический визит к индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит автобус.

