Градусник, акт и перерасчет: куда омичам жаловаться на холод в квартирах

В борьбе за тепло потребитель должен быть настойчивым и технически вооруженным.

omskinform.ru

В Омск пришли аномальные морозы, и отопление в квартире становится важнейшим фактором обеспечения комфорта и безопасности. К тому же эта услуга самая затратная – счета за нее достигают нескольких тысяч рублей в месяц.

Проблемы с отоплением зимой или постоянный холод в квартире вызывают сильные негативные реакции, а на фоне постоянного повышения тарифов и вовсе повышают градус негодования. С которым, увы, теплее не становится.

Два часа для управляющей компании

На государственном уровне разработаны и утверждены нормативы, устанавливающие допустимую температуру в квартирах россиян. В зависимости от географического положения региона они разные. Омская область относится к северной природно-климатической зоне: в жилых комнатах должно быть +20 градусов, если эта комната угловая, то +22 градуса. Понижение температуры воздуха в квартире допускается лишь в ночное время. В этот период отопление может быть уменьшено на 4 градуса.

Такие параметры установлены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Если температура в квартире меньше установленных параметров, то позвонить нужно в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и подать обращение. При этом записываются фамилия диспетчера, номер, который присваивается заявке, дата и время, когда заявка принята. Информация эта играет большую роль: именно с этого периода можно требовать и претендовать на перерасчет, если в результате проверки окажется, что в квартире действительно холодно.

omskinform.ru

Время на проверку, когда специалисты «управляшки» должны произвести замеры, также установлено – два часа с момента подачи заявки, по согласованию оно может быть иным.

– Если управляющая компания не реагирует, то можно, например, при наличии совета дома, чтобы его председатель составил акт в одностороннем порядке. Без участия УК. Основанием будет являться неисполненная надлежащим образом заявка потребителя, – сказала в эфире ГТРК «Иртыш» эксперт в ЖКХ Марина Заздравных. – В акте нужно указать, каким именно термометром производились замеры, сфотографировать, если кто-то хочет, можно сделать видеозапись. После отправить в управляющую компанию и ресурсникам, параллельно в Государственную жилищную инспекцию, надзорное ведомство отреагирует в течение 30 дней.

Заявку можно написать от руки и отнести в офис управляющей компании.

Градусник ртутный или электронный

Самый привычный контролер температуры в квартире – это градусник. Бывают они нескольких видов, у каждого свои плюсы и минусы. Но ртутный требует к себе особого отношения: упал, разбился, стал опасным.

– Замерить температуру в квартире можно обычным бытовым термометром, который продается в хозяйственных магазинах, либо купить электронный градусник. И тот, и другой показывают одинаково, – отмечает Мария Заздравных.

Иногда бывает так: батареи в квартире горячие, однако в комнатах по-прежнему холодно. В этом случае следует проверить окна, именно они становятся причиной больших теплопотерь, в этом же списке балконы и входные двери.

АО Тепловая компания

Но чаще плохое отопление – это вопрос к коммунальщикам, от собственника ничего не зависит, и единственный верный путь заключается в оказании воздействия на поставщика услуги и управляющую компанию.

– В сильные морозы управляющие компании ежедневно контролирует параметры теплоносителя в доме. Сантехники обходят все тепловые узлы, записывают параметры, сообщают теплотехнику, который делает выводы соответствия или несоответствия нормам. Если они ниже, идет телефонограмма ресурсникам, и уже те выясняют, из-за чего проблема, – пояснил Заздравных.

Пока отопление не будет приведено к норме, оплата услуги должна быть уменьшена, если же поставщик откажется делать перерасчет, то предъявить требование можно в судебном порядке.

Добавим, что в многоквартирных домах Омска установлены разные виды тепловых узлов – элеваторные либо с погодным регулированием, то есть автоматические. Как отмечает эксперт, элеваторные, как правило, недотапливают дом или же, наоборот, перетапливают. Ручная регулировка может не дать возможности отреагировать вовремя на резкое снижение температуры воздуха. Автоматические узлы в этом смысле более надежные.