Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из-за морозов в Омске завелись не все автобусы

Недовыпуск транспорта удалось минимизировать.

Сегодня утром на маршруты в Омске вышли 95 % автобусов, троллейбусов и трамваев от планового количества. Недовыпуск из-за неисправностей составил 5 %.

– Минимизировать недовыпуск общественного транспорта в морозы из-за неисправностей в том числе позволило своевременное выполнение регламентных и внеплановых работ по техническому обслуживанию автопарка, – сообщили в мэрии.

В морозы специалисты усилили контроль технического состояния транспорта перед отправлением из депо и провели дополнительную ревизию отопительных систем, а также дверных и оконных уплотнителей в салонах. Аварийные службы «Электрического транспорта» и «Пассажирского предприятия № 8» теперь дежурят круглосуточно.

·Общество

Из-за морозов в Омске завелись не все автобусы

Недовыпуск транспорта удалось минимизировать.

Сегодня утром на маршруты в Омске вышли 95 % автобусов, троллейбусов и трамваев от планового количества. Недовыпуск из-за неисправностей составил 5 %.

– Минимизировать недовыпуск общественного транспорта в морозы из-за неисправностей в том числе позволило своевременное выполнение регламентных и внеплановых работ по техническому обслуживанию автопарка, – сообщили в мэрии.

В морозы специалисты усилили контроль технического состояния транспорта перед отправлением из депо и провели дополнительную ревизию отопительных систем, а также дверных и оконных уплотнителей в салонах. Аварийные службы «Электрического транспорта» и «Пассажирского предприятия № 8» теперь дежурят круглосуточно.