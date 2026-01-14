Пирамида, в которую вложились тысячи: омский суд рассмотрит уголовное дело «Золотого фонда»

Пайщики организации потеряли 75 миллионов.

В Октябрьский районный суд Омска поступило уголовное дело о хищении средств у пайщиков КПК «Золотой фонд». В мошенничестве и отмывании денег обвиняют 46-летнего жителя Иркутской области Дениса Панишева.

По версии следствия, в период 2010–2019 годов Панишев похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Затем он легализовал деньги через подконтрольные компании.

В 2010–2019 годах Панишев руководил сетью кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд». Офисы располагались в Республике Бурятия, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях. Также Панишев был учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции».

Как сообщает пресс-служба омских судов, уголовное дело состоит более чем из 1500 томов.