·Происшествия

Омич едва не сгорел в собственном доме

Его спасли пожарные, но мужчина все равно успел пострадать.

Вчера в Советском округе Омска произошел пожар. Загорелся дом в частном секторе на улице 50 лет Профсоюзов.

За 20 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь. Отметим, что во время пожара в доме находился хозяин. Его вызволяли сотрудники газодымозащитной службы. Мужчина пострадал, но серьезно ли, не сообщается.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Его причина пока неизвестна.

