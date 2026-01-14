Омичи в костюмах Деда Мороза слетали на самолете за 1 рубль: сколько их было

Для каждого прибывшего в аэропорт новогоднего волшебника нашлось место на борту.

пресс-служба Омского аэропорта

Авиакомпания «Победа» подвела итоги традиционной новогодней акции, в рамках которой пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут слетать на самолете по России за 1 рубль при наличии мест. Акция проводилась с 31 декабря по 2 января.

Как сообщили «Омск-информу» в авиакомпании, в этом году в акции приняли участие 11 пассажиров из Омска. Все направлялись в Москву. В целом по стране за 1 рубль слетали 990 Дедов Морозов и Снегурочек. Это на 15 % больше, чем в прошлом году.

Чаще всего акцией пользовались пассажиры московского аэропорта Шереметьево. На втором месте оказался Екатеринбург.

Добавим, что акция проводилась в седьмой раз.