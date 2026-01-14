Долг 45 млн: виновника пожара в омском «Триумфе» хотят признать банкротом

Компания «Росгосстрах» подала иск в суд.

Компания «Росгосстрах» намерена обанкротить компанию «Вкусняша», признанную виновной в крупном пожаре в торговом комплексе «Триумф» в Омске. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд и был опубликован на официальном ресурсе электронной системы правосудия 13 января 2026 года.

Напомним, что возгорание произошло в ноябре 2022 года по причине короткого замыкания. Арендаторов пустили в помещения только 1 декабря, после этого стало известно, что в расположенном в ТЦ зоомагазине погибли почти все животные.

Через год суд установил вину «Вкусняши». Тогда страховая компания «ВСК», защищавшая интересы магазина, обратилась с иском о возмещении ущерба на сумму 25,7 млн рублей, однако требование было удовлетворено лишь частично.

В апреле 2024-го арбитражный суд удовлетворил аналогичный иск от страховщика «СОГАЗ», наложив обязательство выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный тем же пожаром, на сумму более 19 млн рублей. Общая задолженность «Вкусняши» перед обеими компаниями достигает порядка 44,7 млн рублей.