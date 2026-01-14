Омск-Информ
·Общество

В небе над Омском заметили «ледяную радугу»

Явление возникло из-за взаимодействия солнечного света с частицами льда.

На фоне суровых холодов омичи могли наблюдать уникальное оптическое явление – «ледяную радугу». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец агентству «РИА Новости».

– Температура воздуха в городе составляет минус 33,9 градуса, именно такая погода способствует появлению ледяных кристаллов в атмосфере. Когда солнечные лучи проходят сквозь эти микроскопические льдинки, возникает эффект преломления света, подобный прохождению луча через призму, – пояснил специалист.

Такое явление входит в семейство гало. Иногда его называют «зимней радугой», или паргелиями.

