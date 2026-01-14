Нет лестницы и насыпи: мост у Телецентра в Омске закрыли для пешеходов

Переправа востребована у болельщиков «Авангарда» после хоккейных матчей.

Фото: t.me/shelest_sn

Мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра закрыли для пешеходов, сообщили «Омск-информу» в городской администрации. Это связано с проведением работ по монтажу ливневой канализации.

– Со стороны Левого берега демонтирована лестница и нет насыпи из-за монтажа ливневой канализации, – рассказали в мэрии.

После матчей «Авангарда» многие болельщики омского клуба, живущие в городке Нефтяников, идут пешком через мост у Телецентра, чтобы быстрее оказаться дома. На ближайшие несколько недель эта опция им недоступна.

Что касается технической готовности объекта, то на новогодних каникулах движение на мосту перевели на другую сторону, однако работы на первой половине еще не завершены. Работы на мосту идут по графику.

– Половина моста сделана. Работы идут по графику, – отметили в администрации города.

Реконструкцию моста у Телецентра начали в конце октября 2024 года и планируют закончить до октября 2026 года. То есть у подрядчика осталось 10 месяцев, чтобы выполнить 50 % работ.

Напомним, что ремонтом занимается компания «Стройтраст», которая ранее реконструировала бульвар Архитекторов, ремонтировала Ленинградский мост, а также строила дорогу на улице Крупской.