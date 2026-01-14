На СВО погиб молодой гранатометчик из Омской области

Ему было 23 года.

Фото: vk.com/public202159150

В субботу, 17 января, жители села Красовка Оконешниковского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводят Павла Бефуса.

Павел родился 6 февраля 2002 года в селе Красовка. Окончил местную школу. В Омском монтажном техникуме получил специальность электрогазосварщика.

В июне 2021 года Павла призвали на срочную службу. В июле 2022 года он вернулся в родное село, а уже 25 сентября его мобилизовали. Военнослужащий имел звание младшего сержанта. На СВО был гранатометчиком. Погиб 11 мая 2025 года в Сумской области около населенного пункта Локня.

– Был общительным и жизнерадостным человеком, на 100 процентов отдавал себя спорту: не просто участвовал в соревнованиях, а был результативным спортсменом, всегда получал грамоты и медали. Очень любил своих родных и близких, ценил дружбу, – сообщили в районной администрации.

За время службы был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».