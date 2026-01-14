Из-за аномальных морозов в Омске закрылись зимние развлечения

В городе прекратили работу катки, аттракционы и экстрим-парк.

Фото: t.me/vokrugsvetapark

Из-за аномально холодной погоды в ближайшие дни ряд зимних развлечений в Омске прекратит свою работу.

Так, каток спорткомплекса «Юность» будет закрыт до 16 января. Сегодня же закрытие ожидает и каток «Красная звезда».

Работа экстрим-парка «СибГУФК» приостановлена с 14 по 16 января включительно. В парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» сегодня не будут функционировать некоторые аттракционы и каток.

Напомним, что сегодня в регионе установились экстремальные морозы. Температура воздуха ожидается в районе –25...–30 °C, а в некоторых районах похолодает до –40 °C. Холода продлятся до конца недели.