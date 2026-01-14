Омск-Информ
·Общество

В Омской области нашли источник загрязнения воздуха

Прокуратура пресекла незаконное производство древесного угля.

В Омской области прокуратура остановила незаконное изготовление древесного угля. Проверка показала, что житель Тевризского района производил его, используя незарегистрированные печи недалеко от поселка Бородинка.

Выяснилось, что гражданин осуществлял деятельность без оформления статуса индивидуального предпринимателя на арендуемом знакомым предпринимателем участке.

– Вопреки закону указанные печи не были поставлены на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и не были зарегистрированы в соответствующем реестре, – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, местный житель не проводил обязательные мероприятия по инвентаризации стационарных источников загрязнения воздуха.

За несоблюдение экологических требований нарушителя привлекли к административной ответственности согласно статье 8.1 КоАП РФ. Также по иску прокуратуры суд запретил продолжать выпуск угля и обязал ответчика освободить земельный участок.

