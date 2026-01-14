Омичи пожаловались на частые отключения света и тепла

Оказалось, что подстанция не принадлежит ресурсникам.

Омичи из дома № 19, к. 1, в поселке Биофабрика пожаловались в соцсетях на частые отключения электроэнергии. По словам жителей кирпичной десятиэтажки, из-за этого они остаются и без света, и без тепла.

– Наша подстанция не находится ни на чьем балансе, она принадлежит застройщику ООО «Перспектива Плюс». В случае отключения электричества наш дом, бывает, находится без света и тепла до двух суток, – сообщает автор поста.

Когда происходят аварии, сотрудники «Омскэлектро» не выезжают на вызовы, так как подстанция к ним не относится и доступа к ней нет. Жильцы дома просят помощи властей.

Отметим, что дом, о котором идет речь, 2020 года постройки.