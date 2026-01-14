Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

По просьбам омичей на Левобережье осветили важную дорогу

На ЛНО потратили около 10,8 млн рублей.

В Омске построили линию наружного освещения на окружной дороге возле ТЦ «Континент». По словам мэра Сергея Шелеста, строительство было необходимым мероприятием для повышения уровня безопасности на дорогах.

– Безусловно, ЛНО на дороге, принимающей на себя значительный поток транспорта, в том числе к Ленинградскому мосту и аэропорту, была необходима, – написал Шелест.

По контракту с компанией «Востокэнергопром» были установлены 54 оцинкованные опоры со светодиодными светильниками общей стоимостью около 10,8 млн рублей. Протяженность новой линии составила 1,8 километра. Особое внимание уделено участкам пешеходных переходов. Там установили более мощные лампы.

·Авто

По просьбам омичей на Левобережье осветили важную дорогу

На ЛНО потратили около 10,8 млн рублей.

В Омске построили линию наружного освещения на окружной дороге возле ТЦ «Континент». По словам мэра Сергея Шелеста, строительство было необходимым мероприятием для повышения уровня безопасности на дорогах.

– Безусловно, ЛНО на дороге, принимающей на себя значительный поток транспорта, в том числе к Ленинградскому мосту и аэропорту, была необходима, – написал Шелест.

По контракту с компанией «Востокэнергопром» были установлены 54 оцинкованные опоры со светодиодными светильниками общей стоимостью около 10,8 млн рублей. Протяженность новой линии составила 1,8 километра. Особое внимание уделено участкам пешеходных переходов. Там установили более мощные лампы.