Шелест рассказал о вложениях в тепловые сети Омска

АО «Тепловая компания» направит около 500 млн рублей на реконструкцию и строительство теплосетей на юге города.

АО «Тепловая компания»

В Омске планируют приступить к одному из самых масштабных за последние годы проектов по развитию тепловых сетей. Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, работы станут возможны благодаря казначейскому инфраструктурному кредиту, полученному при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Реализацией проекта займется АО «Тепловая компания». Порядка 500 миллионов рублей направят на строительство и реконструкцию тепловых сетей в южной части города, на территории Ленинского округа. Проект позволит повысить надежность и качество теплоснабжения, а также создать условия для подключения перспективных жилых микрорайонов и промышленных объектов.

Подрядчика определят по итогам открытых конкурентных процедур. С ним планируется заключить контракт полного цикла – от проектирования до выполнения строительно-монтажных работ. В рамках подготовки документации подрядной организации предстоит предложить не менее трех вариантов трассировки новой теплотрассы, выбрать оптимальные решения с инженерной и экономической точек зрения, а также проработать переходы через железнодорожные пути и автомобильные дороги. Кроме того, будет предусмотрено технологическое подключение к действующим магистральным сетям.

Проект уже получил одобрение президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Завершить основные работы планируется в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».