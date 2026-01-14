Прокурор Омской области получил новый чин к Новому году

С момента прошлого повышения его чина прошло два года.

Прокуратура

Перед Новым годом президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации». Новые чины получили прокурор Омской области Алексей Афанасьев и его первый заместитель Андрей Хамошин.

Афанасьеву присвоили классный чин государственного советника юстиции 2-го класса. Это соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.

Отметим, что прокурором Афанасьев стал в декабре 2022 года. В конце 2023 года Афанасьев уже получал новый чин – государственного советника юстиции 3-го класса.

Хамошин получил чин государственного советника юстиции 3-го класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора. Он работает замом прокурора с октября 2020 года.