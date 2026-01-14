Омск-Информ
На СВО погиб житель Омской области

Ему было 38 лет.

На СВО погиб бывший ученик омской школы Сергей Хозхлов. Как сообщает администрация Кухаревского сельского поселения Исилькульского района Омской области, это произошло еще 7 октября 2024 года.

По данным сельской администрации, Сергей Хохлов родился 25 апреля 1986 года в Новосибирске. Однако с 2000 по 2001 гг. он жил в Исилькульском районе и учился в Маргенауской школе.

После окончания школы Сергей уехал в Новосибирскую область, где подписал контракт с Минобороны. Служил стрелком штурмовой роты в составе 2-го мотострелкового батальона.

