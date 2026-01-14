Омичка отсудила компенсацию у работодателя, который незаконно ее уволил

Девушку лишили работы во время больничного.

omskinform.ru

Жительница Горьковского района Омской области подала иск в суд на работодателя. Она отсудила у работодателя свою должность, трудовой договор и компенсацию.

Как сообщает пресс-служба омских судов, 18-летняя девушка работала продавцом-кассиром в магазине «Фикс-прайс» в поселке Горьковское. Но вместо трудового договора с ней заключили договор возмездного оказания услуг. В конце сентября, когда девушка была на больничном, заведующая прислала ей SMS-сообщение, которым уволила без объяснения причин.

В суде представители магазина отрицали факт трудовых отношений, ссылаясь на отсутствие приказа о приеме на работу и записи в трудовой книжке. Однако суд, изучив показания свидетелей и документы о выплатах, доводам работодателя не внял.

В итоге суд восстановил девушку на работе. Также работодателя обязали заключить трудовой договор, выплатить омичке компенсацию морального вреда, которая составила 15 тыс. рублей и оплатить судебные расходы в размере 30 тыс. рублей. На ответчика возложена обязанность заключить трудовой договор и внести запись в трудовую книжку истца.