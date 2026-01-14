Омичам рассказали, как правильно греться в морозы

Эксперт дала советы по плавному восстановлению температуры тела.

Фото: Freepik.com

До конца недели в Омске ожидаются сильные морозы. Температура воздуха ожидается в районе –25...–30 °C, а в некоторых районах похолодает до –40 °C. Врач выездной бригады скорой помощи рассказала об опасности неправильного поведения в холода. Специалист дала рекомендации, как избежать обморожения и оказать первую помощь.

По словам медика, главной ошибкой остается употребление алкоголя для согревания. Спиртное расширяет сосуды, из-за чего организм обманчиво чувствует тепло, но на самом деле теряет его гораздо быстрее. Для эффективной защиты эксперт советует носить несколько слоев не тесной теплой одежды и следить, чтобы обувь оставалась сухой и свободной.

Чтобы согреть человека, в первую очередь его необходимо завести в теплое место и дать ему теплый чай.

– Важно согревать пострадавшего не резко, а постепенно, чтобы организм плавно восстанавливал температуру тела, – передает слова эксперта «Первый Тульский».

Врач напомнила, что риск обморожения возникает уже при температуре ниже –10 °C. К первым признакам относятся потеря чувствительности, покалывание и побеление кожи.

Кроме того, по словам врача, опасно растирать кожу снегом, потому что мелкие кровеносные сосуды рук и ног отличаются повышенной хрупкостью. Повредить их довольно легко, а появляющиеся микроссадины способствуют проникновению инфекций.

Также недопустимо согреваться возле открытого огня или погружением конечностей в горячую воду. Подобные резкие температурные воздействия провоцируют образование тромбов, усугубляя повреждение тканей.