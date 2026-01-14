Будущие омские мамы смогут получить миллион рублей от государства

В Госдуме рассказали о максимальных размерах пособий по беременности и родам.

Фото создано при помощи ИИ

В ближайшие годы российские мамы смогут рассчитывать на увеличение господдержки. Как сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, в 2027 году максимальный размер пособия по беременности и родам превысит отметку в 1,1 млн рублей.

Суммы рассчитаны с учетом инфляции и уже заложены в проект федерального бюджета на ближайшие три года.

– Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции, – приводит слова Буцкой «РИА Новости».

Парламентарий отметила, что согласно принятому бюджету максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей.