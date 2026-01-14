К омским морозам добавился режим «черного неба»

Режим НМУ будет действовать до ночи.

Фото: Freepik.com

С 22:00 вчерашнего дня, 13 января, на территории Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По прогнозам синоптиков, режим будет действовать до 22:00 сегодняшнего дня, 14 января.

В этот период погодные условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере, что может привести к накоплению смога над городом.

Напомним, что сегодня в регионе установились экстремальные морозы. Температура воздуха ожидается в районе –25...–30 °C, а в некоторых районах похолодает до –40 °C.