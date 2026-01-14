В Омске прочно установились сибирские морозы

Осадков синоптики не прогнозируют.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 14 января, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –25...–30 °C, по северу, северо-западу она опустится до –35 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Также синоптики обещают изморозь и гололедицу на дорогах. Атмосферное давление будет расти.

К ночи морозы не утихнут. Столбик термометра опустится до –30...–35 °C, местами до –40 °C. Скорость северного ветра составит 2–7 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет расти.