В Омской области ушел из жизни известный врач

Выдающийся хирург и организатор здравоохранения посвятил десятки лет работе КМСЧ № 1 и развитию региональной медицины.

Сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили о кончине выдающегося врача Анатолия Юрченко. Он ушел из жизни на 96-м году. Юрченко также был организатором здравоохранения, внесшим значительный вклад в работу КМСЧ № 1, ныне БУЗОО «ГК БСМП № 2», и в развитие медицинской службы региона.

- Анатолий Петрович в 1954 году с отличием окончил лечебный факультет Омского государственного медицинского института. После работал врачом-хирургом по оказанию неотложной помощи. С 1958 года его трудовая деятельность была связана с коллективом МСЧ № 1, где он прошел путь от врача-хирурга (1959–1974) до врача-анестезиолога, - сообщили в министерстве.

В 1974 году Юрченко возглавил межобластной центр по лечению острых отравлений, став одним из ведущих специалистов в области токсикологии. В 1977-1980 годах он также работал ассистентом кафедры хирургических болезней медицинского института, передавая опыт будущим врачам.

С 1980 по 1996 годы Анатолий Петрович руководил клинической МСЧ № 1. Его назначение совпало с завершением проектирования и началом строительства хирургического корпуса, и благодаря его организаторскому таланту проект был успешно реализован.

За многолетнюю работу в медицине Юрченко был удостоен государственных наград: ему присвоили знак «Отличник здравоохранения», а в 1976 году - звание «Заслуженный врач РСФСР».

