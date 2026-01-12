В Омске скончался многолетний руководитель театральной библиотеки

Она оставила заметный след в культурной жизни города.

В минувшую субботу, 10 января, на 81-м году жизни скончалась Нина Кашич – более 40 лет она возглавляла библиотеку Омского Дома актера. Об этом сообщила театральный деятель Лариса Ханжарова.

– О ней можно сказать словами Юрия Германа: Нина Кашич была дорога многим знавшим ее, она верно служила выбранному делу и отвечала за все. Светлая память о Нине Николаевне навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал, – поделилась Ханжарова.

Известно, что в сотрудничестве с Ножери Чонишвили Кашич создала одно из лучших собраний литературы, посвященной театральному искусству.