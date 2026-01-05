В Омской области простятся с начальником узла связи, подключившим районы к XXI веку

Опытный инженер внес значительный вклад в улучшение связи на севере Омской области.

Фото: vk.com/tptara

Вчера, 4 января, после продолжительной болезни умер опытный инженер телекоммуникационных сетей северных районов Омской области Николай Николаев. Об этом сообщила газета «Тарское Прииртышье».

Много лет Николаев руководил Тарским узлом связи компании «Ростелеком». В течение своей карьеры он внес существенный вклад в развитие телекоммуникационных сетей региона. Под его руководством было построено множество межпоселковых линий связи и проведена модернизация телефонных станций в северных районах Омской области, от Большереченского до Усть-Ишимского районов.

Именно при его непосредственном участии на север Омской области впервые пришла оптоволоконная связь, позволившая местным жителям подключиться к современным цифровым технологиям. За заслуги в отрасли Николаев получил множество ведомственных наград и звание почетного работника Омской области.

Прощание с Николаевым пройдет 6 января в 13:00 в похоронном доме «Небеса» по адресу: улица Транспортная, 13, в Таре. Поминальный обед состоится в здании школы № 4.