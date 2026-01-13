В Омске ищут хозяев для оставленных на произвол судьбы дорогих собак

У всех четырех шпицев проблемы со здоровьем.

Фото: vk.com/omskhvostik

В Омске ищут новых хозяев для четырех шпицев, брошенных прежней владелицей. Сейчас собаки находятся в приюте и проходят лечение.

Как рассказали сотрудники приюта «Омские хвостики», прежняя владелица шпицев улетела в Москву, а питомцев оставила на достаточно престарелого мужа. Собак доставили в приют в тяжелом состоянии: шерсть была сильно спутанной, местами лысой, опухшая кожа и заболевания глаз скрывались под грязной шерстью.

У каждой собаки своя проблема: Малыш страдает воспалением десен и дерматитом, Крохе предстоит операция по удалению образования на животе, слепой от рождения Бостон испытывает трудности со здоровьем, а у Дона диагностирована грыжа и проплешины.

Волонтеры начали обследование животных, но полноценное лечение требует дополнительных финансовых вложений и профессиональной ветеринарной поддержки.

Отметим, что минимальная цена за щенков этой породы в среднем начинается от 20 тыс. рублей. То есть потенциальный хозяин не только подарит новую жизнь одному или нескольким шпицам, но и сэкономит на приобретении «статусной» собачки.