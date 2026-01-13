Омск-Информ
·Общество

В Омской области погиб 18-летний участник СВО

Подробности обстоятельств его смерти не сообщаются.

Житель Омской области Дмитрий Лучкин скончался в ходе СВО. Информацию о его гибели сегодня разместили в паблике «Памяти русских воинов».

В сообщении указана только дата его рождения – 29 июня 2007 года, то есть этим летом ему бы исполнилось 19 лет. Другие сведения о времени и обстоятельствах гибели не приводятся.

Напомним, вчера стало известно о гибели на СВО 30-летнего жителя Омской области.

