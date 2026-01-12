Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На СВО погиб молодой житель Омской области

Ему было 30 лет.

В ближайший четверг, 15 января, жители села Сергеевка Оконешниковского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводят Андрея Тюлькина.

Как сообщили в районной администрации, Андрей Тюлькин родился 6 мая 1995 года в селе Сергеевка. Учился в местной школе. Потом проходил срочную службу в мотострелковых войсках в Юрге. Потом был разнорабочим.

Контракт с Минобороны он заключил 9 февраля 2024 года. Был рядовым, минометчиком стрелкового отделения мотострелкового взвода. Погиб 19 марта 2025 года в районе населенного пункта Лысовка Донецкой Народной Республики.

·Общество

На СВО погиб молодой житель Омской области

Ему было 30 лет.

В ближайший четверг, 15 января, жители села Сергеевка Оконешниковского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводят Андрея Тюлькина.

Как сообщили в районной администрации, Андрей Тюлькин родился 6 мая 1995 года в селе Сергеевка. Учился в местной школе. Потом проходил срочную службу в мотострелковых войсках в Юрге. Потом был разнорабочим.

Контракт с Минобороны он заключил 9 февраля 2024 года. Был рядовым, минометчиком стрелкового отделения мотострелкового взвода. Погиб 19 марта 2025 года в районе населенного пункта Лысовка Донецкой Народной Республики.