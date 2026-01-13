В полиции рассказали о ДТП с участием трамвая в центре Омска

О происшествии сообщили очевидцы.

Фото: vk.com/aomsk

Сегодня, 13 января, омичи сообщили об аварии с участием трамвая № 8. По словам очевидцев, ДТП произошло на перекрестке улиц Куйбышева и Лермонтова.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе УМВД России по Омской области, информации о происшествии в полицию не поступало.

– Информации о таком ДТП у нас нет, скорее всего, обошлось без пострадавших, – уточнили в омской полиции.

Отметим, что на фотографии в салоне трамвая не видно людей.