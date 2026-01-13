Пансионат хотел нажиться на умершей омской пенсионерке

Дочь постоялицы обратилась в суд.

Фото создано при помощи ИИ

Октябрьский районный суд Омска рассмотрел гражданское дело по иску омички к ООО «Здравница Алтая» и ООО «Гармония» о защите прав потребителя и возврате денежных средств.

Она заплатила почти 28 тыс. рублей за размещение своей 95-летней матери в пансионате, однако та умерла всего через четыре дня после заселения. Женщина потребовала вернуть деньги, но пансионат оставил ее требование без ответа.

Позже, уже в суде, представитель фирмы признал обоснованность возврата 24 тыс. рублей за неиспользованные дни проживания. Эти деньги были переданы суду.

В итоге суд решил взыскать около 33,5 тыс. рублей с компании «Здравница Алтая»: помимо основной суммы возвращенных денег, пансионат выплатит компенсацию морального ущерба и штраф. Иск к компании «Гармония», принимавшей оплату, отклонен.