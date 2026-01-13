Хоценко принял участие в Рождественских образовательных чтениях

Мероприятие посвящено вопросам духовно-нравственного просвещения и воспитания молодежи.

Фото: Сергей Мельников

В Омске стартовал региональный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Участие в форуме принимают священнослужители, педагоги, представители органов власти, общественные деятели, ученые и молодежь.

Рождественские образовательные чтения традиционно являются крупнейшим церковно-общественным форумом в сфере образования и культуры. Основная цель мероприятия – обсуждение актуальных вопросов духовно-нравственного просвещения подрастающего поколения.

К участникам чтений обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона подчеркнул значимость заявленной темы и ее связь с будущим страны.

– Вопросы просвещения и нравственности всегда актуальны, поскольку напрямую связаны с воспитанием подрастающего поколения и будущим России, – отметил Виталий Хоценко.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор поблагодарил Омскую епархию за организацию форума и пожелал участникам содержательной и плодотворной работы.

Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий в своем выступлении отметил, что опора на духовные и нравственные ценности помогает формировать ответственных граждан, сохранять культурную преемственность и обеспечивать устойчивое развитие региона и страны. По его словам, только единство просвещения и нравственности позволяет воспитать поколение, способное преобразовывать мир.

Участников чтений также приветствовал председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов. Он подчеркнул, что усилия Русской православной церкви по возрождению духовных ценностей находят поддержку со стороны власти и общества, а современные вызовы требуют особого внимания к формированию мировоззрения молодежи.

После пленарного заседания состоялось награждение победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Работа форума продолжается в секциях, где обсуждаются вопросы роли религии в современном обществе, сохранения православных традиций в семье, демографии, патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Региональный этап чтений организован Омской епархией при поддержке правительства Омской области и мэрии Омска.