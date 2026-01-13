Омский пенсионер в тапочках и халате чудом спасся от смерти на морозе

Его заметили сотрудники Росгвардии.

Управление Росгвардии по Омской области

Во время патрулирования Октябрьского округа Омска экипаж Росгвардии заметил пожилого мужчину, одетого не по погоде: он шел по улице в домашних тапочках и укутанный в одеяло. Росгвардейцы остановились, чтобы выяснить обстоятельства.

Выяснилось, что 77-летний мужчина страдает потерей памяти, ушел из дома и заблудился. Сотрудники Росгвардии посадили его в патрульную машину для обогрева, вызвали скорую помощь и установили его личность.

Они также связались с родственниками пенсионера и сообщили им о его местонахождении. По прибытии медиков и родственников росгвардейцы помогли мужчине сесть в машину скорой помощи.

Пенсионер был госпитализирован. Неизвестно, что стало бы с ним на улице, если бы он не попал в поле зрения росгвардейцев.