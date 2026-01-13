Омск-Информ
Омский пенсионер в тапочках и халате чудом спасся от смерти на морозе

Его заметили сотрудники Росгвардии.

Во время патрулирования Октябрьского округа Омска экипаж Росгвардии заметил пожилого мужчину, одетого не по погоде: он шел по улице в домашних тапочках и укутанный в одеяло. Росгвардейцы остановились, чтобы выяснить обстоятельства.

Выяснилось, что 77-летний мужчина страдает потерей памяти, ушел из дома и заблудился. Сотрудники Росгвардии посадили его в патрульную машину для обогрева, вызвали скорую помощь и установили его личность.

Они также связались с родственниками пенсионера и сообщили им о его местонахождении. По прибытии медиков и родственников росгвардейцы помогли мужчине сесть в машину скорой помощи.

Пенсионер был госпитализирован. Неизвестно, что стало бы с ним на улице, если бы он не попал в поле зрения росгвардейцев.

