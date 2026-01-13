Омск-Информ
·Общество

В омских водоемах нашли ядовитые соединения

В двух водоемах зафиксировали высокое загрязнение поверхностных вод.

В декабре специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ состояния водных объектов Омской области. Было отобрано и исследовано 44 пробы воды на 12 водных объектах региона.

Результаты показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по ряду показателей. В воде обнаружены превышения содержания магния, трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по параметрам ХПК и БПК5), азота аммонийного, фосфатов, соединений железа, меди, цинка, ртути и марганца. Некоторые найденные в омских водоемах соединения являются опасными для человека.

Кроме того, зафиксировано два случая высокого загрязнения поверхностных вод на территории Омска и области.

