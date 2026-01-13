В Омске продают шикарный особняк с красными потолками

На территории есть SPA-комплекс, бассейн, бани и летняя кухня с барбекю.

Фото: avito.ru

В Омске продается элитный особняк премиум-класса на участке площадью 2 тыс. кв. метров. Объект расположен в жилом комплексе «Юго-Западный» в Кировском округе. Объявление размещено на известном сайте по продаже недвижимости.

Центральным элементом является просторный кирпичный дом, символизирующий надежность и безупречный вкус. Продавец отмечает, что высокие потолки, панорамное остекление и высококачественные материалы интерьера подчеркнут статус нового владельца.

Фото: avito.ru

Территория участка предлагается для реализации любых дизайнерских идей: от английского сада до теннисного корта или лаунж-зоны. Также на территории есть беседка.

В доме также расположены SPA-комплекс с русской баней и турецким хамамом, глубокий бассейн с зоной отдыха, профессиональная летняя кухня с зоной барбекю, спортивный зал и гостевая зона. За особняк премиум-класса просят 80 млн рублей.