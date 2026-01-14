Самой дорогой квартирой в Омске стала «однушка» в старом доме

За что продавцы жилой недвижимости просят десятки миллионов рублей.

«Омск-информ» составил топ-5 самых дорогих квартир, которые прямо сейчас продаются в городе. Среди них есть как многокомнатные хоромы, так и скромные «однушки». Что предлагают омичам за десятки миллионов рублей?

Верю в чудо

Фото: omsk.cian.ru

Самой дорогой квартирой в городе оказалась «однушка» стоимостью 65 млн рублей на «Московке-2». Она располагается по адресу: Шакурова, 5 – в панельной пятиэтажке 1991 года постройки.

– Такая цена стоит из-за того, что заболел (нужны деньги на лечение). Верю в чудо! – сообщает владелец.

Площадь квартиры составляет всего 37 кв. м.

Фото: omsk.cian.ru

– Окна в квартире пластиковые, за исключением балкона. Балкон имеет деревянное остекление. Внимания требует санузел, ремонт там не проводился. На стенах старая плитка. Но если не заморачиваться, то эта плитка прослужит еще очень долгое время, – говорится в объявлении.

Владелец также готов оставить часть мебели.

Роскошные санузлы

Фото: omsk.cian.ru

На втором месте – 4-комнатная квартира в жилом комплексе «Граф» на проспекте Маркса, 40. Это кирпичная девятиэтажка 2022 года постройки.

Площадь квартиры составляет 190 кв. м. Ее продают за 57 млн рублей.

– Квартира двухуровневая (пентхаус). Проект предполагает просторную зону коридора, светлую гостевую с кухней. Роскошные санузлы. Две детские комнаты, а также большую спальню. Предусмотрены места для хранения и рабочие зоны, – указано в объявлении.

Фото: omsk.cian.ru

Уровни квартиры соединяет винтовая лестница из металла и стекла. В квартире также есть лоджии. Территория закрытая, с двумя детскими площадками и паркингом. На первом этаже дома есть консьерж.

Комнат не счесть

Фото: omsk.cian.ru

За 55 млн рублей продается многокомнатная квартира по адресу: 30 лет ВЛКСМ, 50. Она располагается в кирпичной семиэтажке 2001 года постройки. Площадь квартиры – 410 кв. м.

– Двухуровневая квартира с видом на закат, – сообщается в объявлении.

На первом этаже располагается гостиная, объединенная с кухней, столовой и залом. Пол в прихожей выложен мозаикой. Также на первом этаже есть кабинет с лоджией и кожаной мебелью; гостевая спальня, гостевой санузел, зал с кинопроектором, большим экраном и баром, спортзал с тренажерами, прачечная, сауна, купель и душевая кабина.

На 2-й этаж ведет лестница. Ступени из мрамора, латунные поручни, хромовые балясины. Окно украшено витражами.

Фото: omsk.cian.ru

На втором этаже располагается мастер-спальня с лоджией, гардеробной, санузлом и душевой кабиной. Рядом две детские комнаты. Есть еще одна ванная комната с джакузи.

Всего в квартире 2 лоджии, 3 балкона и 4 санузла. Автор объявления делает акценты на дизайнерский ремонт и итальянскую мебель.

В доме работает консьерж, есть подземная парковка. На закрытой территории располагается детская площадка.

С выходом на крышу

Фото: omsk.cian.ru

В ЖК «Высоцкий» на берегу Оми (Сенная, 30) продается 3-комнатная квартира за 49 млн рублей. Это кирпичный 24-этажный дом 2016 года постройки.

– Квартира расположена на двух этажах в доме бизнес-класса в центре города. На 22-м этаже единственная квартира, со второго этажа квартиры есть выход на крышу – открывается прекрасный вид на весь город, – сообщается в объявлении.

Фото: omsk.cian.ru

Площадь квартиры – 162,8 кв. м. Есть лоджия и санузел.

Вид на собор и расписанная колонна

Фото: omsk.cian.ru

Еще одна многокомнатная квартира продается в центре города. Она располагается в 9-этажном кирпичном доме № 72/1 на улице Фрунзе. Здание построили в 2003 году.

Двухуровневая квартира занимает 7-й и 8-й этажи. Ее площадь – 261,2 кв. м.

– Лестница изготовлена по индивидуальному дизайнерскому проекту. Несущая колонна расписана художником Александровым С. Н. Из квартиры открывается вид на Свято-Успенский кафедральный собор, – сообщается в объявлении.

В квартире три санузла. На территории огороженного двора есть парковка. В доме работает консьерж.

Фото: omsk.cian.ru

Насколько реально продать все эти квартиры за требуемые миллионы, покажет время. Обычно подобные объекты экспонируются год и больше. Для владельцев это, как правило, не единственное жилье.