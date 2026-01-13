Омские электрики готовятся к отключениям света из-за морозов

Омичей просят не гулять рядом с линиями электропередачи и не прятаться от метели в трансформаторных будках.

Фото создано при помощи ИИ

Энергетические службы Омской области перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым резким похолоданием. По прогнозам синоптиков, с 13 по 17 января температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы, а ночью столбик термометра может опуститься до –35…–40 градусов.

Для оперативного реагирования на возможные аварии и перебои с электроснабжением мобилизованы 214 бригад, в состав которых входят 900 специалистов и 264 единицы техники, сообщили в «Россетях».

В случае технологических нарушений приоритетное электроснабжение будет обеспечено для социально значимых объектов, таких как больницы, школы, детские сады и другие учреждения. Для этого подготовлены 32 резервных источника питания.

Омичам напоминают о необходимости соблюдать правила электробезопасности: не подходить к линиям электропередачи и подстанциям, а также не укрываться от метели на территории энергообъектов.