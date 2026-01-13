Омичам раскрыли красивые даты для свадеб в 2026 году

Календарь рабочих и праздничных дней уже утвержден, пора планировать свадьбы.

omskinform.ru

Влюбленным парам пора планировать дни, когда сыграть свадьбу. По традиции ажиотаж ждут в красивые даты с цифрой 26. Например, зеркальные даты, где число дня совпадает с нумерацией года: 26.02.2026, 26.03.2026, 26.05.2026, 26.06.2026, 26.08.2026, 26.09.2026, 26.10.2026, 26.11.2026 и 26.12.2026.

Также даты с красивым сочетанием цифр: 03.03.2026, 06.06.2026, 08.08.2026, 09.09.2026, 10.10.2026, 11.11.2026, 12.12.2026.

К тому же 26 апреля 2026 года и 26 июля 2026 года выпадают на воскресенье, ради такого случая работники загсов готовы выйти на работу и провести церемонии бракосочетания, если будет спрос.

По традиции для регистрации брака остаются популярными также День семьи (15.05.2026), День семьи, любви и верности (08.07.2026).