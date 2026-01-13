Омичам рассказали о снижении зарплаты во время праздников

Зарплату могут не выплатить из-за «простоя» производства.

Фото: Freepik.com

Работодатели не имеют права снижать заработную плату сотрудников из-за новогодних праздников и дополнительных выходных дней, сообщил директор по персоналу компании КРОС Сергей Муравьев.

Единственным законным способом сокращения зарплаты является «простой», который должен быть обоснован и документально подтвержден. Также возможен отпуск без сохранения зарплаты, но он должен быть согласован с работниками.

– Подобных норм в российском законодательстве на текущий момент не существует. И это неудивительно – трудовое законодательство России – правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США, где во главу угла ставятся права предпринимателей/компаний, – рассказал эксперт агентству «Прайм».

Зарплата должна выплачиваться полностью и в установленные сроки. Если дата выплаты приходится на праздничные дни, то деньги должны быть перечислены заранее. Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере, если иное не предусмотрено трудовым договором, например, при сменной занятости или суммированном учете рабочего времени.

Сергей Муравьев подчеркнул, что изменения в законодательстве обычно направлены на защиту прав сотрудников, и работодателям будет сложно найти законные основания для сокращения зарплаты. В случае нарушения прав он посоветовал обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру.