В Омске из десяти тысяч вырубленных сосен продали только половину

В прошлом году символ праздника покупали охотнее.

omskinform.ru

На продажах сосен заработали омские лесхозы свыше 3 млн рублей, всего было продано 5,3 тыс. деревьев, но вырублено в два раза больше, уточняет РБК Омск. Правда, в Главном управлении лесного хозяйства Омской области подсчет еще продолжается.

Цена за одно дерево в этом сезоне была выше, чем годом ранее, от 350–400 рублей в 2024-м до 750 руб. в 2025-м.

В прошлом году традиционный новогодний атрибут пользовался большим спросом. Было продано более 6 тыс. сосен из 8 тыс. срубленных на сумму свыше 3,3 млн руб.