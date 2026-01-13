В День российской печати омский губернатор проведет большую пресс-конференцию

Глава региона встретится с журналистами.

Сергей Мельников

Сегодня, 13 января, в День российской печати губернатор Омской области Виталий Хоценко встретится с журналистами. Будет организована трансляция события, задать вопросы и получить комментарии по ключевым темам могут представители всех СМИ региона.

Состоится пресс-конференция в «Школе 21», которая расположена на ул. Ленина в здании кадетского корпуса. Журналистам обещают провести экскурсию по новому образовательному объекту Омской области.

«Омск-информ» расскажет обо всем по порядку, начало в 17.00.