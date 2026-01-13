В Омске у мэрии организован прокат электроснегокатов

Чудо-технику нового образца заметили в сквере имени Дзержинского.

тг Омский_путеводитель

В Омске появился зимний вариант электросамокатов, их тоже можно брать в прокат. В 2026 году ездить на таких электросанях можно только по скверу Дзержинского. Принцип их работы точно такой же, как и летних.

Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», они выдерживают вес до 120 кг, а скорость развивают до 14 км/ч. Маршрут для катаний ограничен: от перекрестка улиц Герцена и Гагарина до ул. Ленина. До этого на электроснегокатах катались в Воскресенском сквере.

Стоимость зависит от скорости и времени, есть детский тариф. В сравнении с прошлым годом, который завершился не так давно, цены стали выше. Так за 5 минут надо будет заплатить 290 рублей, за 10 минут - 590 рублей, за детский режим оплата ниже - 220 рублей за 5 минут, за 10 - 420 рублей.