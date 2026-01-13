На Омск надвигаются лютые морозы: сколько продлятся?

В Сибирь приходит настоящая крещенская погода.

Фото: vk.com/55gibdd

Сегодня, 13 января, в Омскую**** область накроет волна холода, продержится морозная погода вплоть до выходных дней. Температура воздуха опустится с - 18 до - 30 °C и будет на 10-15 градусов ниже положенных климатических значений. Обь-Иртышское УГМС предупреждает об этом.

- В период с 13 по 17 января по Омской области ожидается опасное явление – аномально-холодная погода, местами сильный мороз. Минимальная температура воздуха -30… 35 °C, местами до - 40 °C, - отметили в службе.

В связи с этим все службы жизнеобеспечения региона переведены в режим повышенной готовности.

- Дал поручение руководителям всех коммунальных организаций подготовить оборудование к работе в условиях низких температур, наладить температурные режимы на теплоисточниках, обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителей, увеличивать выработку и передачу энергии для удовлетворения растущего спроса на отопление, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

К тому же на контроль взяты сети электроснабжения и подготовлены резервные источники электроснабжения.