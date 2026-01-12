Стало известно, в каких округах омичи снова дышали выбросами

В воздухе нашли оксид углерода и диоксид азота.

Фото: freepik.com

По данным Обь-Иртышского УГМС, в минувшем декабре в трех округах Омска произошли выбросы. В Ленинском и Центральном округах специалисты обнаружили оксид углерода, в в Октябрьском – диоксид азота.

В целом уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный. Случаев высокого или экстремально высокого загрязнения воздуха не было.

При этом режим метеорологических условий, неблагоприятных для развеивания выбросов, наблюдался в Омске 9 и 31 декабря. В это время городские предприятия должны были снизить выбросы.