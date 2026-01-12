Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омские дороги стали опасными

Снегопад ухудшил видимость.

На дорогах Омской области ухудшились условия. Сотрудники ГИБДД предупреждают об этом водителей.

– На территории Омской области наблюдается снегопад, который существенно осложняет условия на дорогах. Всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, соблюдать правила безопасности и учитывать особенности управления и передвижения в такую погоду, – сообщили в ГИБДД.

Отметим, что синоптики также обещают похолодание. Сегодня ночью температура в регионе понизится до –31 градуса.

·Происшествия

Омские дороги стали опасными

Снегопад ухудшил видимость.

На дорогах Омской области ухудшились условия. Сотрудники ГИБДД предупреждают об этом водителей.

– На территории Омской области наблюдается снегопад, который существенно осложняет условия на дорогах. Всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, соблюдать правила безопасности и учитывать особенности управления и передвижения в такую погоду, – сообщили в ГИБДД.

Отметим, что синоптики также обещают похолодание. Сегодня ночью температура в регионе понизится до –31 градуса.