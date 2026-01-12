Омск-Информ
Общество

Скорость движения по мосту у Телецентра в Омске выросла до максимально допустимой

Какова эта максимально допустимая скорость, в мэрии не уточнили.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об обстановке на мосту 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Подрядчик открыл одну сторону после ремонта и закрыл вторую.

– По итогам предварительного анализа имеющихся данных можно сделать вывод об увеличении скорости движения потока по мосту до максимально допустимой. Кроме того, мониторинг, выполненный в утренний час пик первого рабочего дня 2026 года, показал отсутствие значительных транспортных задержек на проспекте Мира и по улице Заозерной, – сообщил Шелест.

Специалисты департамента транспорта продолжат следить за движением и вводить изменения, если они понадобятся.

Напомним, ремонт моста 60-летия ВЛКСМ начался в конце октября 2024 года и планируется до октября 2026 года. Работы проводит компания «Стройтраст», которая реконструировала бульвар Архитекторов, ремонтировала Ленинградский мост, а также строила дорогу по улице Крупской.

