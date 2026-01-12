Омск-Информ
·Общество

Омичам приходится перелезать через горы, чтобы перейти дорогу

По словам горожан, дороги никто не чистит.

Омичи жалуются в соцсетях на заваленные снегом подходы к пешеходным переходам. По словам горожан, дорожники чистят техникой проезжую часть, но вдоль нее из-за этого образуются горы снега.

– Завалили дорогу и пешеходный возле школы 135 на Дмитриева. Первый день после каникул как детям переходить дорогу к школе? – недоумевают горожане.

По словам омичей, такая ситуация по всему Левобережью. Люди с трудом взбираются на эти горы снега.

