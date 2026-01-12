Жительница Омской области завела паблик и получила штраф

Она оскорбила в интернете односельчанина.

omskinform.ru

Кормиловский районный суд Омской области признал 34-летнюю местную жительницу виновной в публичном унижении достоинства человека. Женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба омских судов, женщина – администратор и владелец группы «Откровенности Кормиловки» в социальной сети «ВКонтакте». С 29 марта по 29 ноября она публиковала записи, унижающие достоинство односельчанина из-за его пола и происхождения.

– Действия были совершены умышленно на фоне личных неприязненных отношений, – сообщают суды.

Сама женщина признала, что публиковала записи. Однако заявила, что писал их кто-то другой, а она лишь занималась публикацией, даже не редактируя их.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Женщина еще может его обжаловать.