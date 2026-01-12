Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Не могут добраться до больниц и места работы: жители Лузино потеряли автобус в Омск

Чиновники сообщили, что на перевозки нет денег.

Жители села Лузино пожаловались на отсутствие регулярного автобуса в Омск. С 1 января маршрут до железнодорожного вокзала отменили, а на маршруте 904 сократилось количество транспорта.

– Жители, включая пенсионеров и школьников/студентов, не могут вовремя добраться до больниц, аптек, государственных учреждений и места работы, – сообщает автор поста.

В региональном минтрансе на это ответили, что нет денег. Поэтому аукцион на перевозки по маршруту № 123 Омск – Лузино не провели.

– Для обеспечения потребности населения по маршруту № 128 были включены дополнительные рейсы, на линии будут работать 3 автобуса малого класса, – сообщили в региональном минтрансе.

С нерегулярностью движения автобусов № 904 чиновники также решили разобраться.

·Общество

Не могут добраться до больниц и места работы: жители Лузино потеряли автобус в Омск

Чиновники сообщили, что на перевозки нет денег.

Жители села Лузино пожаловались на отсутствие регулярного автобуса в Омск. С 1 января маршрут до железнодорожного вокзала отменили, а на маршруте 904 сократилось количество транспорта.

– Жители, включая пенсионеров и школьников/студентов, не могут вовремя добраться до больниц, аптек, государственных учреждений и места работы, – сообщает автор поста.

В региональном минтрансе на это ответили, что нет денег. Поэтому аукцион на перевозки по маршруту № 123 Омск – Лузино не провели.

– Для обеспечения потребности населения по маршруту № 128 были включены дополнительные рейсы, на линии будут работать 3 автобуса малого класса, – сообщили в региональном минтрансе.

С нерегулярностью движения автобусов № 904 чиновники также решили разобраться.