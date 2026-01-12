Шелест рассказал об усиленной подготовке городских служб к резкому похолоданию

Дорожники, коммунальные и ресурсоснабжающие организации переходят на режим повышенной готовности в связи с морозами и снегопадами.

Фото: Пресс-служба Администрации города Омска

В Омске в связи с прогнозируемым резким похолоданием и снегопадами усилена работа городских служб. Температура воздуха в ближайшие дни может опуститься ниже –30 градусов, поэтому все ответственные структуры заблаговременно принимают дополнительные меры.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, особое внимание уделяется состоянию улично-дорожной сети. Чтобы не допустить образования ледяного наката, проезжая часть активно обрабатывается противогололедными материалами. В вечернее и ночное время организовано прометание ключевых участков – основных магистралей с маршрутами общественного транспорта, мостов и путепроводов.

Параллельно Управление дорожного хозяйства и благоустройства во всех округах города вывозит снег, очищает от наледи остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним, тротуары и прилегающие территории.

К работе в условиях сильных морозов готовятся и коммунальные службы. По словам Сергея Шелеста, всем ресурсоснабжающим организациям и компаниям, обслуживающим жилой фонд, поручено обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации дополнительно формируются дежурные ремонтные бригады.

Энергетики уже начали поэтапно увеличивать параметры работы теплоисточников в соответствии с температурными графиками. Муниципальный общественный транспорт также готовится к эксплуатации в морозную погоду, чтобы сохранить стабильность перевозок.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности и комфортных условий для жителей города в период устойчивых холодов.